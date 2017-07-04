МЧС опубликовал новые данные о зарегистрированном в Армении землетрясении
14:26, 4 Июль, 2017
4 июля в 10:37 была получена информация, что в 10:21 по местному времени сейсмологической сетью службы сейсмической защиты МЧС РА было зафиксировано землетрясение по географическим координатам: 40.92 градуса северной широты и 43.92 градуса восточной долготы (в 16 км северо-запада от г. Гюмри, Армения). Очаг землетрясения на глубине 10 км, магнитуда 3.7. В эпицентре сила подземных толчков составляла 5 баллов по шкале Рихтера. Об этом проинформировали «Арменпресс», из Министерства чрезвычайных ситуаций РА. Землетрясение почувствовали в Гюмри, Степанаване, городах Ширакской области, в Камо и Кети селах с силой в 5 баллов, в г. Артик и селах Ашоцка – с силой 4.5 баллов.