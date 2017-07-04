Путин и Си Цзиньпин обсуждают в Кремле проблемы международной безопасности

Президент России Владимир Путин доволен значительным увеличением товарооборота с Китаем, намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином не только экономические вопросы, но и проблемы безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Открывая встречу с председателем КНР в Кремле, российский лидер назвал официальный визит Си Цзиньпина в Россию "ключевым с точки зрения строительства двусторонних отношений текущего года".

"Мне приятно отметить, что если в прошлом году мы наблюдали скромный, но все-таки рост товарооборота - 3,9%, то в этом году он уже является значительным - 37% за первые четыре месяца", - сказал Путин.

"Экономические вопросы всегда в центре нашего внимания, но мы занимаемся не только этим, мы занимаемся и сопряжением наших усилий на международной арене, в сфере безопасности, борьбы с современными угрозами и вызовами", - отметил российский лидер.