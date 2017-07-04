МЧС Армении предупреждает об опасности пожаров

С повышением температуры воздуха в Армении резко возрос риск возникновения пожаров в лесных массивах и на покрытых травой территориях. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.



"Борьба с пожарами – забота не только пожарной службы", – напоминает ведомство и призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности



В частности, запрещено разводить костры. В случае острой необходимости, можно развести огонь на открытой территории, оградив его полуметровым минерализованным слоем. По завершении необходимо потушить костер при помощи воды или земли.



Запрещается выбрасывать тлеющие спички и окурки, а также использовать пули из легковоспламеняющихся материалов во время охоты.



МЧС напоминает о том, что нельзя заправлять автомобиль топливом во время работы двигателя, а также эксплуатировать автомобиль с неисправной системой питания двигателя. Кроме того, запрещено курить и зажигать огонь на заправочных станциях.



Также запрещено сжигать сухую траву и стернь, за исключением случаев, когда за этим процессом осуществляется контроль в соответствии с законом или получено разрешение местных властей.



Кроме того, запрещается оставлять бутылки, осколки стекла на полянах под солнцем, поскольку они могут сфокусировать луч и стать причиной пожара.



Не позволяется также разбрасывать или оставлять лоскуты ткани, пропитанные маслами, бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями



В случае обнаружения небольшого очага возгорания, необходимо попытаться затушить его. Для этого потребуется связка веток лиственных или молодых деревьев, мокрая одежда и крепкая ткань. Необходимо начать "подметать" огонь от края к центру, переворачивая импровизированный веник после каждого удара, таким образом, охлаждая его."Небольшой костер можно затушить ногами, не позволяя огню перекинуться на стволы и кроны деревьев", – отмечается в сообщении.После тушения небольшого пожара, можно удалиться, только будучи уверенным, что огонь не загорится вновь."В случае, если вы оказались в зоне лесного пожара, нужно определить направление ветра и путь распространения огня и двигаться в том же направлении в безопасное место (к реке, ручью, другим источникам воды)", - отмечается в сообщении.В случае, если выбраться из зоны пожара невозможно, необходимо погрузиться в воду, накрыться мокрой одеждой, защитить рот и нос мокрой тканью.Находясь в безопасном месте, необходимо сообщить в службу охраны леса или пожарную службу о месте, времени и возможных причинах возникновения пожара.