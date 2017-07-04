Публикации об Азербайджане еще раз доказали, что мы имеем дело с террористическим государством: пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян

Всем странам известно, что Азербайджан всегда являлся транзитной страной для террористов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя публикацию в болгарской газете «Труд», в которой говорится о поставках оружия террористическим организациям Азербайджаном под видом дипломатических грузов.

По его словам, это показывает истинный облик всей ситуации, что царит в Азербайджане. «Например, в Азербайджане лечились и выздоравливали чеченские боевики, афганские моджахеды, серые волки, представители ИГИЛ, - все знают об этих фактах, и опубликованные сведения еще раз подтверждают, что мы имеем дело с террористическим государством»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, подчеркнув, что эти вопросы должны удостоиться внимания мировой общественности.

По его словам, как минимум, подобные страны должны нести ответственность.

«Весь цивилизованный мир ведет борьбу с терроризмом, а одна из стран, зарывшись, как крот, ведет деструктивную, опасную политику. Если руководитель государства говорит о том, что собьет самолет рейса Степанакерт-Ереван, а международное сообщество молчит, то это – проблема международного сообщества. От нас зависит еще раз сообщить, что мы усилим нашу безопасность, остальное – вопрос, насколько международное сообщество проявит последовательность в этом вопросе, поскольку это входит в круг полномочий международного сообщества»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

В сайте газеты «Труд», которая обладает в Болгарии наибольшим тиражом, 2-го июля была опубликована скандальная статья по следам расследования, проведенного на основании красноречивых фактов и рассекреченных документов, в которой раскрывается прямая вовлеченность госструктур Азербайджана в дело вооружения исламистских террористических группировок в различных частях света. Автор статьи Диляна Гайтнаджиева в своем расследовании приводит, в основном, данные о продаже оружия в Сирию, Ирак, Афганистан, Пакистан и Конго, доставляемого по назначению азербайджанской государственной авиакомпанией Silk Way Airlines под видом дипломатического груза.

Статья была опубликована после того, как группа болгарских хакеров Anonymus Bulgaria взломала сеть посольства Азербайджана в Софии, и выложила документы в доступе. Как пишет автор статьи, за последние 3 года азербайджанские компании, прикрываясь дипломатическим статусом, поставляли в горячие точки оружие и боеприпасы десятками тонн. Основная часть этого оружияя иапользовалась террористическими группировками. Автор статьи Диляна Гайтнаджиева пишет также, что часть перевозимого оружия могла быть использована в НКР. На основании красноречивых фактов доказывается, что заявление МО Азербайджана, сделанное в 2016 году о том, будто армянская сторона использует белый фосфор, является не чем иным, как фальсификацией.