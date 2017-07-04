Руководитель офиса Fitch по странам СНГ считает важной рейтинговую кредитную оценку Еревана
13:02, 4 Июль, 2017
Руководитель офиса Fitch по странам СНГ и Черноморскому бассейну Дмитрий Сурков сказал, что СНГ считает важной рейтинговую кредитную оценку Еревана, опубликованную в декабре прошлого года. В беседе с журналистами 4-го июля руководитель офиса Fitch по странам СНГ и Черноморскому бассейну Дмитрий Сурков сказал, что кредитный рейтинг помогает привлечь инвестиции.
«Благодаря тому, что в декабре прошлого года мы опубликовали рейтинговую кредитную оценку Еревана, на рынке международного капитала кредитный профиль Армении вырос»,- сказал он.По его словам, это важно для выпуска облигаций.