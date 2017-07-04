Экологи провели акцию протеста перед зданием парламента Армении

4 июля экологи организовали перед зданием Национального собрания акцию протеста против проекта закона о внесении дополнений в закон РА “Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению, сохранению, перепроизводству и использованию экосистемы озера Севан”. По информации «Арменпресс», экологи требуют остановить проект закона о внесении дополнений в закон РА “Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению, сохранению, перепроизводству и использованию экосистемы озера Севан”, поскольку там предложен дополнительный вывод 100 миллионов кбм воды из озера Севан. По словам экологов, это может нанести ущерб экосистеме озера Севан. Активисты прикрепили плакат перед зданием Национального собрания, на котором написано: “У Севана нет лишней воды!”.

По словам председателя ОО “Леса Армении”, эколога-юриста Назели Варданян, сейчас из вод Севана используется 170 миллионов кбм воды для орошения, что тоже довольно таки много.

“Нужно четко просчитать сколько можно использовать воды Севана для орошения, без нанесения ущерба экосистеме Севана. Согласно представленным справкам неправительственных организаций, химический состав воды Севана изменился: наблюдается повышение процента составляющих: магния, селена, ванадия, хрома, меди, и такую воду нельзя использовать для орошения. Например, магний делает жесткой землю, и содействует повышению концентрации соли в почве. А селен вообще ядовитый материал”, - сказала Назели Варданян.

Эколог Левон Галстян отметил, что надо предоставить возможность экологам следить за отводом вод из озера Севан. “В 2001 – 2010 гг уровень озера Севан значительно повысился и качество овды значительно улучшилось: уменьшилась мутность воды, содержание кислорода увеличилось, но с 2011 года процесс повышения уровня воды остановился, улучшение качества воды тоже приостановилось и снова начало падать качество воды”, - подчеркнул Галстян.