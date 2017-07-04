Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с делегацией, возглавляемой мэром польского города Белосток

Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с членами делегации, возглавляемой мэром города Белосток (Польша) Тадеушем Трусколаски. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и полномочный посол Польши в Армении Ежи Новаковский. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Поприветствовав гостей, Тарон Маргарян представил основные направления стратегии развития столицы и программы сотрудничества с международными организациями. Мэр также отметил, что Ереван с каждым годом расширяет рамки сотрудничества и уже сегодня взаимодействует с 50 городами мира и 10 международными организациями.«Мы придаем важность расширению и укреплению сотрудничества с городами-партнерами и международными организациям, что способствует также обновлению и развитию инфраструктур в различных сферах городского хозяйства, значительному улучшению качества услуг и обмену опытом»,- отметил мэр Еревана.Принимая во внимание, что в составе польской делегации были предприниматели, мэр Тарон Маргарян коснулся программ и предложений, представляющих инвестиционный интерес.«В настоящее время в Ереване предпринимаются серьёзные шаги по привлечению инвестиций и улучшению бизнес среды, и мы придаем важность реализации конкретных программ и проектов. Мэрия Еревана в рамках своих полномочий открыта и готова обсуждать конкретные программы сотрудничества и содействовать их реализации»,-подчеркнул Тарон Маргарян.Выразив благодарность за теплый прием, мэр города Белосток (Польша) Тадеуш Трусколаский отметил, что в сферах, представляющих взаимный интерес, возможности сотрудничества многогранны.«Господин мэр, мы приветствуем ваш подход по обеспечению развития в различных сферах городского хозяйства. Очень важна также ваша готовность к сотрудничеству, поскольку наши города, действительно, имеют схожие проблемы и посредством обмена опытом можно найти к ним решения. Пользуясь случаем, должен признаться, что Ереван очень теплый и гостеприимный город»,- отметил Тадеуш Трусколаский.В рамках встречи, в качестве важного направления сотрудничества, Тарон Маргарян выделил также развитие туризма, подчеркнув, что за последние годы в Ереване ведется программная политика, направленная на то, чтобы город стал наиболее комфортабельным, а сфера услуг - наиболее координированной.