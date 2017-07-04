С 23-го по 29-е июня в Ереване появились на свет 388 детей



Как сообщает управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 23-го по 29-е июня в родильных домах столицы на свет появились 388 детей-193 мальчика и 195 девочек. За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратилось 37492 гражданина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.