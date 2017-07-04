С 23-го по 29-е июня в Ереване появились на свет 388 детей
Как сообщает управление здравоохранения аппарата мэрии Еревана, с 23-го по 29-е июня в родильных домах столицы на свет появились 388 детей-193 мальчика и 195 девочек. За тот же период времени в амбулаторно-поликлинические медицинские учреждения мэрии Еревана обратилось 37492 гражданина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 15:20 Генпрокурор Египта обвинил 41 медработника в торговле органами
- 14:42 Председатель НС Армении Ара Баблоян принял посла Болгарии в РА
- 14:40 Си Цзиньпин уверен в успешности визита в РФ
- 14:34 Часть дохода от «Красочного забега» будет предоставлен программе построения безопасной дороги Иджеван-Берд
- 14:19 Путин и Си Цзиньпин обсуждают в Кремле проблемы международной безопасности
- 14:10 МЧС Армении предупреждает об опасности пожаров
- 14:01 Публикации об Азербайджане еще раз доказали, что мы имеем дело с террористическим государством: пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян
- 13:54 Президент Интерпола предупредил о новых угрозах от высоких технологий
- 13:50 Террористическое поведение Азербайджана не является новостью: Эдуард Шармазанов о скандальной публикации в болгарской газете
- 13:21 Авиация коалиции во главе с США нанесла удар по сирийской деревне
- 13:17 «Политическая коррупция серьезно вредит авторитету международных организаций»: Армен Ашотян
- 13:16 Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции
- 13:02 Руководитель офиса Fitch по странам СНГ считает важной рейтинговую кредитную оценку Еревана
- 12:54 В Константинопольском патриархате будет организована инициативная группа для подготовки выборов патриарха
- 12:47 С 23-го по 29-е июня в Ереване появились на свет 388 детей
- 12:42 Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу
- 12:39 Среди приоритетов ЕС - поддержка гражданского общества Армении: посол Петр Свитальский
- 12:38 Си Цзиньпин: "Двадцатка" должна продолжать делать ставку на развитие мировой торговли
- 12:28 На юге Китая жертвами наводнения стали более 30 человек
- 12:25 Турецкая кемалистская партия по вопросу итогов референдума обратилась в ЕСПЧ
- 12:18 Франк Энгель намерен вновь посетить Республику Арцах
- 12:06 Международное рейтинговое агентство «Фитч» провело в Армении конференцию
- 12:00 «Fitch» подтвердил рейтинг Армении на уровне «B+» с 18-месячным стабильным прогнозом
- 11:54 Основными направлениями отдыха по социальным пакетам являются: Агверан, Цахкадзор и Дилижан
- 11:49 КНДР объявила о первом успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты
- 11:35 Дополнительный отвод воды из озера Севан направлен на обеспечение орошения
- 11:32 Греческая сторона стреляла в направлении турецкого корабля: МИД Турции возмущено
- 11:29 Особый представитель ОБСЕ обсудил в Вене карабахский вопрос
- 11:25 Минобороны Украины: за время боевых действий в Донбассе погибли более 2,7 тыс. военных
- 11:11 “Пюник” выехал в Словакию
- 10:59 NYT: Трамп заявил Си Цзиньпину, что США готовы в одиночку оказывать давление на КНДР
- 10:45 В Армении зафиксировано 4-х бальное землетрясение
- 10:26 Эрдоган и Мэй обсудили кипрский вопрос
- 10:22 Стартовало внеочередное заседание НС Армении. В повестке – отпуск дополнительного объема воды из озера Севан: Прямой эфир
- 10:17 Вступившая в ИГ и уехавшая в Сирию британка хочет вернуться на родину
17:18, 29.06.2017
Просмотрели 1984 раз Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии
15:45, 27.06.2017
Просмотрели 1912 раз За последние 10 лет Арцах сумел обеспечить трехзначный рост экономики
19:57, 30.06.2017
Просмотрели 1902 раз Применение Азербайджаном силы является серьезной угрозой региональной безопасности: замминистра ИД Армении
13:27, 28.06.2017
Просмотрели 1893 раз IdeA помогает восстановлению Верхней мечети в Шуши
19:34, 29.06.2017
Просмотрели 1830 раз Президент Армении принял министра экономики и устойчивого развития Грузии