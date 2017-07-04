Среди приоритетов ЕС - поддержка гражданского общества Армении: посол Петр Свитальский

ЕС продолжит мощную поддержку гражданскому обществу Армении, для НПО будут созданы новые возможности. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 4 июля руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский в ходе круглого стола на тему «Гражданское общество во имя развития».

«Это один из наших приоритетов. Эта линия будет постоянной, она очень важна для Армении», – сказал посол.

Цель мероприятия – консолидировать армянских и польских представителей частного, общественного и гражданского секторов, установить между ними связи.

Свитальский выразил надежду, что присутствующая на мероприятии польская делегация сумеет передать армянской стороне свой опыт НПО и в сфере органов местного самоуправления.

«Я очень рад, что правительство Армении думает о развитии органов местного самоуправления», – сказал он.