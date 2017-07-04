На юге Китая жертвами наводнения стали более 30 человек

Наводнения в ряде провинций на юге Китая унесли жизни 33 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.



Сильные дожди начались в южных провинциях Китая еще в минувшие выходные, разгул стихии затронул жизни более 9,5 миллиона человек.

Власти эвакуировали сотни тысяч человек из пострадавших районов в провинциях Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, Гуанси-Чжуанском автономном районе и в городе центрального подчинения Чунцин. Прямой экономический ущерб оценивается около 18 миллиардов юаней (2,65 миллиарда долларов).

Под натиском стихии более 19 тысяч домов оказались разрушенными, еще около 189 тысяч зданий повреждены. Пострадали более 668,2 миллиона гектаров посевных сельскохозяйственных земель.

По данным метеорологов, дожди в ряде провинций, включая Сычуань и Хунань, продолжатся до воскресенья.



