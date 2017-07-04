Турецкая кемалистская партия по вопросу итогов референдума обратилась в ЕСПЧ

Турецкая оппозиционная Республиканская народная партия обратилась в Европейский суд по правам человека по вопросу апелляции итогов проведенного 16 апреля законодательного референдума. Кемаль Келечдароглы на 20-й день “Марша справедливости”, во время пресс-конференции в прямом эфире подписал преставляемое в ЕСПЧ заявление. Как передает «Арменпресс», об этом заявляет агентство Джумхуриет. “Принятые решением Верховного избиркома Турции итоги референдума сделали его незаконным. Обращаемся к ЕСЧП. Наше заявление готово. Оно сегодня же будет послано в Европейский суд”, – сказал Кемаль Келечдароглы, подписывая заявление.

Турецкие оппозиционные партии опротестовали итоги референдума, учитывая то, что избирательная комиссия решила в последний момент считать действительными избирательные листки без печати. Однако, 19 апреля избирком отверг протесты.

Турецкая кемалистская Республиканская народная партия объявила, что обратилась в Конституционный суд, а затем в Европейский суд по правам человека.