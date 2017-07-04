Франк Энгель намерен вновь посетить Республику Арцах

Представляющий Люксембург в Европарламенте делегат Франк Энгель твердо намерен посетить Нагорный Караах, независимо от того, что получил предупреждения от руководителей Европарламента и Азерайджана. Как передает «Арменпресс», об этом Энгель заявил в беседе с Politico.

В феврале этого года Энгель, как председатель Общества дружбы Европарламент–Арцах, с еще тремя депутатами посетил Республику Арцах для наблюдения за ходом референдума по Конституции, что не было одобрено со стороны руководства Европарламента, а от властей Азербайджана, которые пытались включить его в список разыскиваемых Интерполом, он получил повестку об аресте.

“Я сказал то, что хотел сказать. И защищаю те подходы, которые Европарламент не может защитить на территории Нагорного Карабаха”, – сказал он.