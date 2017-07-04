Международное рейтинговое агентство «Фитч» провело в Армении конференцию

Международное рейтинговое агентство «Фитч» провело в Армении вторую конференцию. Как передает «Арменпресс», н конференции обсуждались макроэкономическое положение в Армении, финасово-кредитная политика и рейтинговые оценки агентста.

По словам зампредседателя ЦБ Армении Нерсеса Ерицяна, оценки агентства «Фитч» должны проводиться ежегодно.

«Именно поэтому периодически проводятся конференции, на которых обсуждаются макроэкономическое положение в Армении, финансово-кредитная политика и рейтинговые оценки агентства. Подобные мероприятия выгодны обеим сторонам»,- сказал он.

Руководитель офиса Fitch по странам СНГ и Черноморскому бассейну Дмитрий Сурков сказал, что проведение конференций в Армении станет традицией.