«Fitch» подтвердил рейтинг Армении на уровне «B+» с 18-месячным стабильным прогнозом

«Fitch» подтвердил рейтинг по дефолту эмитента Армении на уровне долгосрочного показателя «B+» с 18-месячным стабильным прогнозом по части конвертируемой и локальной валюты. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается в публикации агентства Fitch. Статус остался на отметке «стабильный».

В беседе с журналистами 4-го июля руководитель офиса Fitch по странам СНГ и Черноморскому бассейну Дмитрий Сурков сказал, что кредитный рейтинг помогает привлечь инвестиции.

«Кредитный рейтинг – признанная величина в инвестиционной среде, Армения является привлекательной страной в отношении финансирования евробондов. Рейтинг надо поддерживать, поскольку он является индикатором для инвесторов. Рейтинг обозначен как стабильный, что означает 18-месячный стабильный прогноз»,- сказал Сурков.

Подобный рейтинг Армении обусловлен высоким уровнем дохода на душу населения и сравнительно совместимыми показателями управления эмитентом, уменьшением отрицательного платежного сальдо и благоприятной структурой госдолга.

Показатели рейтинга сдерживаются лишь величиной внешнего долга, дефицитом бюджета, ростом долгового груза государства, подверженностью внешним потрясениям, долларизацией банковского сектора и напряженными отношенями с соседними странами.

Fitch пересмотрел прогноз экономического роста в Армении на 2017 год 3.4%, благодаря быстрому росту экспорта.