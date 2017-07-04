КНДР объявила о первом успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты

Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник японский телеканал NHK.

Как отмечается, приказ о проведении запуска в понедельник отдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Пхеньян заявил, что максимальная высота полета межконтинентальной ракеты составила 2802 км, она пролетела расстояние 933 км, передает агентство Kyodo.

Также сообщается, что время полета составило 29 минут.

Ранее министерство обороны Японии сообщало, что высота полета ракеты, запущенной во вторник КНДР, превысила 2500 км. Предположительно, она упала в Японское море в исключительной экономической зоне Японии.





