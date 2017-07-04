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Основными направлениями отдыха по социальным пакетам являются: Агверан, Цахкадзор и Дилижан


Службы обеспечения отдыха по социальным пакетам значительно содействуют развитию внутреннего туризма. По словам привлеченых в службу обеспечения отдыха по социальным пакетам туроператоров, основными направлениями являются Агверан, Цахкадзор и Дилижан. “Предоставляемые для обеспечения отдыха, ипотеки, кредитов платы за учебу, 72000 драм, больше используются для организации отдыха”, - сказал в беседе с «Арменпресс» первый заместитель председателя государственного комитета по туризму Мехак Апресян.

“Туризм по социальным пакетам составляет 10-15 процентов от внутреннего туризма. Около 70-80 процентов пользуются службами обеспечения отдыха социальными пакетами. Но еще не все пользуются этим”, – сказал Апресян и отметил, что для увеличения количества пользующихся необходимо развитие этой сферы.

По его словам наиболее загружены здравницы. Туда идут, в основном летом, учителя после окончания учебного цикла. Около 60, привлеченных в службу обеспечения отдыха по социальным пакетам туроператоров, выступают с предложением около 30 пакетов. Службы пакетов обслуживают только в Армении и Арцахе.

“Хоть Агверан, Цахкадзор и Дилижан являются основными направлениями, но более пожилые люди предпочитают здравницы Джермука”, – говорит менеджер туристического агентства “Румеа” Сюзанна Мнацаканян. Турменеджер туристического агентства “Квант” Рима Бабаян отмечает, что по пакетам в Арцах едут очень мало, так как сумма пакета маленькая и недостаточна для поездки в Арцах. А самый активный сезон – с мая до сентября.

По данным 2016 года были подписаны около 60000 договоров, то есть около 120000 человек поехали отдыхать по социальным пакетам.

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