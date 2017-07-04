Национальная и молодежная сборная Армении по дзюдо участвуют в международном сборе

Национальная и молодежная сборная Армении по дзюдо проводят совместный учебно-тренировочный сбор в Олимпийском спортивном лагере в венгерском Дунаваршани.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, цель международного сбора с участием различных стран – подготовка к очередному этапу розыгрыша молодежного Кубка Европы и открытому соревнованию Европы среди взрослых.

Под руководством главного тренера взрослой сборной Армена Назаряна и старшего тренера молодежной сборной Оганеса Давтяна в учебно-тренировочном сборе участвуют Эрик Арутюнян, Гаспар Айрапетян (оба – 55 кг), Шаген Абагян (60 кг), Вардан Григорян (66 кг), Самвел Хачатрян, Фердинанд Карапетян (оба – 73 кг), Андраник Чапарян (81 кг), Арман Аванесян и Григор Саакян (оба – 90 кг).