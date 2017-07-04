Дополнительный отвод воды из озера Севан направлен на обеспечение орошения

Председатель государственого комитета водного хозяйства министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Арсен Арутюнян представил на обсуждение в Национальное Собрание проект закона о внесении дополнений в закон РА “Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению, сохранению, перепроизводству и использованию экосистемы озера Севан” Согласно проекту намечается спустить из озера Севан дополнительно 100 миллионов кубометров воды.

Как передает «Арменпресс», Арсен Арутюнян отметил, что этот проект направлен на обеспечение необходимого количества воды для оросительных работ.

“Согласно вышеуказанному проекту закона, будут исключены случаи дополнительного использования вод в Мхчяне, Ранчпаре с использованием насосов, что приводило к непредвиденным затратам”, - отметил он.

По словам Арсена Арутюняна, дополнительные 100 миллионов кбм севанской воды позволит сэкономить около 1.2 миллиарда драм, непредвиденных в прошлом затрат по орошению.

А также это позволит выработать дополнительно на Севано-Разданском комплексе около 97 миллионов квт электроэнергии.

Арсен Арутюнян заверил, что дополнительный отток вод Севана не нанесет вреда экосистеме, так как в озере есть достаточное количество воды. По расчетам это приведет к снижению уровня всего на 8 см, и эти мероприятия не нанесут вред установленному законом поддержанию уровня воды в озере Севан.