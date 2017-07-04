Греческая сторона стреляла в направлении турецкого корабля: МИД Турции возмущено

Силы береговой охраны Греции 3-го июля обстреляли грузовой турецкий корабль у берегов острова Родос, когда на нем отказались подчиниться указаниям охраны.

Как передает «Арменпресс», греческая сторона заподозрила турецкое грузовое судно «ACT» в наличии на борту наркотиков, и приказала капитану подплыть к берегам Родоса, однако капитан, не подчинившись указаниям, решил следовать дальше. Силы береговой охраны Греции открыли предуредительный огонь, турецкое грузовое судно, будучи поражено 16-ю пулями, прошло дальше в турецкие воды.

По поводу инцидента МИД Турции распространило заявление, в котором сказано, что «нападение на безоружное коммерческое судно, независимо от причин, не имеет оправданий. МИД Турции осудило инцидент и выразило надежду, что подобного больше не повторится.