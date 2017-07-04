Особый представитель ОБСЕ обсудил в Вене карабахский вопрос

Особый представитель ПА ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиан Вигенин встретился 3-го июля в Вене с представителями Армении и Азербайджана, диппредставителем австрийского председательства в ОБСЕ, сопредседателями Минской группы ОБСЕ и секретариатом ОБСЕ.

Как передает «Арменпресс», на сайте ПА ОБСЕ сообщается, что в ходе встреч обсуждались вопросы карабахского конфликта и ситуация на Южном Кавказе.

Особый представитель ПА ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиан Вигенин во всех встречах подчеркивал важность последовательности совместных усилий, отметив, что парламентские диалоги имеют важное значение для проявления политической воли.

«Конфликты в регионе продолжают требовать высокую цену в человеческих жизнях, что неприемлемо. Я намерен продолжать обсуждения по этому вопросу с коллегами в ПА ОБСЕ, в частности, о том, каким образом мы можем использовать наше политическое влияние с тем, чтобы способствовать официальным усилиям и стимулировать достижение полномерного мирного процесса»,- сказал он.