Минобороны Украины: за время боевых действий в Донбассе погибли более 2,7 тыс. военных

Более 2,7 тыс. украинских военных и погибли и более 10 тыс. получили ранения в зоне силовой операции на востоке Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник на семинаре "Роуз Рота" сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

"Необъявленная война уже унесла жизни многих украинцев, в том числе более 2 тыс. 700 военнослужащих погибшими и более 10 тыс. ранеными", - цитирует его агентство УНН.

По данным правительства, в текущем году в Донбассе погибли 120 военных и 47 гражданских лиц, почти 900 военных и более 100 гражданских получили ранения и увечья.



