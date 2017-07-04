Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июль

“Пюник” выехал в Словакию


Многократный чемпион Армении по футболу клуб “Пюник” вылетел на сборы.

По сообщению «Арменпресс», “Пюник направился в Словакию. Рано утром команда вылетела в Вену, откуда потом автобусом продолжит путь  в Братиславу. Перед матчем с командой “Слован” подопечные Армена Гюльбудахянци проведут 4-го и 5-го июля две тренировки.

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