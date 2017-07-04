NYT: Трамп заявил Си Цзиньпину, что США готовы в одиночку оказывать давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон готов собственными силами оказывать давление на КНДР, не рассчитывая на помощь китайской стороны. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The New York Times.

По данным ее источников, знакомых с деталями беседы, телефонный разговор двух лидеров носил "приветливый, однако прямолинейный характер". Президент США, "разочарованный нежеланием Китая надавить на Северную Корею, сказал китайскому лидеру, что Соединенные Штаты готовы действовать самостоятельно в оказании давления на обладающее ядерным арсеналом правительство в Пхеньяне", пишет издание.

При этом, как оно отмечает, в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома по итогам телефонной беседы двух лидеров, было указано лишь, что Трамп указал Си Цзиньпину на "растущую угрозу", исходящую от ядерной и ракетной программ КНДР. В сообщении также отмечалось, что оба лидера вновь подтвердили свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Газета напоминает, что США в последнее время предприняли ряд действий, которые привели к негативной реакции в Пекине. В их число входят, в частности, одобрение американскими властями продажи Тайваню ракет и торпед на $1,42 млрд и внесение КНР в перечень стран с худшей ситуацией в сфере работорговли. Как заявил источник издания, Вашингтон наделся, что такие меры приведут к тому, что Си Цзиньпин откажется от своего "нежелания оказывать давление" на Пхеньян. Теперь же "у Трампа меньше иллюзий по поводу того, что Китай радикально изменит свой подход" к КНДР, сообщил источник The New-York Times.





