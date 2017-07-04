В Армении зафиксировано 4-х бальное землетрясение

В Армении в 10:21 по местному времени было зафиксировано землетрясение. Как проинформировали «Арменпресс» из Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 94-х км к северо-западу от Еревана, в 7-и км от Гюмри, в 2-х км к северо-востоку от Маисяна. В эпицентре сила землетрясения составляла 4 балла по шкале Рихтера.