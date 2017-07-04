Эрдоган и Мэй обсудили кипрский вопрос

Президент Турции Реджеб Тайит Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Объединенного Королевства Терезой Мэй. Как сообщает «Арменпресс», об этом передало турецкое агентство “Доган”.

Стороны поговорили о взаимоотношениях и о региональных вопросах, конкретно касаясь кипрского вопроса. Эрдоган и Мэй отметили, что в этом вопросе необходимо достичь взаимоприемлемого для сторон, справедливого, устойчивого решения.

Они выразили готовность встретиться в Гамбурге, на проводимой там встрече на высшем уровне G-20.