Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июль

Стартовало внеочередное заседание НС Армении. В повестке – отпуск дополнительного объема воды из озера Севан: Прямой эфир


В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 75 депутатов. В повестке – отпуск дополнительного объема воды из озера Севан. Будет обсуждаться программа «Восстановление экосистемы озера Севан, ее сохранение, воспроизведение, годовые и комплексные планы».

По проекту планируется разрешить отпуск дополнительного объема воды из озера Севан в размере 100 млн кубометров.


Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации