Стартовало внеочередное заседание НС Армении. В повестке – отпуск дополнительного объема воды из озера Севан: Прямой эфир
В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 75 депутатов. В повестке – отпуск дополнительного объема воды из озера Севан. Будет обсуждаться программа «Восстановление экосистемы озера Севан, ее сохранение, воспроизведение, годовые и комплексные планы».По проекту планируется разрешить отпуск дополнительного объема воды из озера Севан в размере 100 млн кубометров.
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