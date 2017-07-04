Стартовало внеочередное заседание НС Армении. В повестке – отпуск дополнительного объема воды из озера Севан: Прямой эфир

В НС Армении стартовало внеочередное заседание, созванное правительством Армении. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 75 депутатов. В повестке – отпуск дополнительного объема воды из озера Севан. Будет обсуждаться программа «Восстановление экосистемы озера Севан, ее сохранение, воспроизведение, годовые и комплексные планы».

По проекту планируется разрешить отпуск дополнительного объема воды из озера Севан в размере 100 млн кубометров.