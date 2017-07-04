Вступившая в ИГ и уехавшая в Сирию британка хочет вернуться на родину

Вступившая в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ) и уехавшая в Ракку британка Салли Джонс хочет вернуться на родину, но боевики не отпускают ее, передает телеканал Sky News.



Салли Джонс, известная также как Ум Хусейн Британийя, или "Белая вдова", приняла ислам и под влиянием возлюбленного иммигранта Джунаида Хусейна уехала в Сирию, где оба они присоединились к ИГ. Джонс увезла в Ракку также своего сына. В 2015 году Хусейн был убит при авиаударе.

"Она плакала и хотела вернуться в Британию, но ИГ не позволяет ей, так как теперь она жена военного", — сказала в интервью телеканалу подруга Джонс. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

На данный момент Джонс находится в международном розыске.



