В Астане началось заседание рабочей группы гарантов перемирия в Сирии

Заседание рабочей группы гарантов перемирия в Сирии - России, Турции и Ирана - началось в Астане. Главный вопрос - согласование границ зон деэскалации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сейчас представители России и Сирии проводят двустороннюю встречу.

Российскую делегацию на астанинских переговорах возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Сирийскую – постпред страны при ООН Башар Джаафари, в состав группы также входит сирийский посол в Москве Рияд Хаддад.

На 5 июля ориентировочно после обеда по местному времени (плюс три часа по отношению к московскому времени) запланировано проведение пленарного заседания.



