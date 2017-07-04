КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты

Запущенная во вторник утром КНДР баллистическая ракета пролетела около 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Сегодня в 09:39 по местному времени (03:39 мск) с западного побережья КНДР был произведен запуск баллистической ракеты. Она пролетела 40 минут и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне нашей страны в Японском море", - сказал он. Суга добавил, что сведений об ущербе в связи с ракетным пуском нет.

Он сказал, что правительство Японии заявило Пхеньяну протест в связи с запуском ракеты.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что запуск был произведен из района провинции Пхенан-Пукто.

Как сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея, ракета пролетела 930 километров. "Северная Корея осуществила пуск неопознанной ракеты из района аэродрома Панхён провинции Пхёнан-Пукто, около 09:40 (03:40 мск), она пролетела более 930 км", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель Тихоокеанского командования ВС США (ПАКОМ), американские военные зафиксировали в КНДР запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря.

"Тихоокеанское командование зафиксировало то, что, как мы полагаем, было ракетным пуском Северной Кореи", - сказал он. "Был произведен наземный пуск баллистической ракеты в 14:40 по времени Гавайев [03:40 мск] из района аэропорта Панхён [город Кусон северо-западной провинции Пхёнан-Пукто, граничащей с Китаем. - прим. ТАСС]", - отметил он. Ракета находилась на экранах радаров в течение 37 минут, после чего она упала в Японском море.