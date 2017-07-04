В Японии отменили свыше 40 авиарейсов из-за тайфуна

Тайфун "Нанмадол", которому в Японии присвоен порядковый номер три, обрушился на город Нагасаки на острове Кюсю, из-за него отменено 43 авиарейса, сообщила телекомпания NHK.



Отмечается также, что отменены также ряд паромов, на движение железнодорожного транспорта тайфун пока не влияет. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Тайфун "Нанмандол" возник в воскресенье южнее префектуры Окинава, и набирая силу, двигался в сторону Японского архипелага. Утром во вторник он обрушился на остров Кюсю в районе города Нагасаки. Давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 30 метров в секунду, при порывах — 40 метров в секунду.

Тайфун движется строго на восток и к утру среды может достичь восточного побережья острова Хонсю, где находится Токио.