Правительство Германии запретило Эрдогану выступать также и в консульстве

Президент Турции Эрдоган планирует принять участие в саммите G-20, который пройдет в Гамбурге. В рамках своего визита он намеревался провести встречи с гражданами Турции, проживающими в Германии. Однако он не сможет выступить также и в консульстве Турции. Об этом турецкую стороны предупредили из правительства Германии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

Газета Deutsche Welle сообщает, что в предвыборный период к предстоящим через 3 месяца парламентским выборам в Германии, кроме лидеров стран ЕС, которым запрещено в это время выступать в Германии, запрет распространяется также и на Эрдогана.

Об этом выразился пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шеффер: «От имени правительства Германии хочу еще раз подчеркнуть, что для проведения подобных мероприятий нужно было обратиться в МИД много раньше». По его словам, после подобного предупреждения любая инициатива вне рамок сказанного будет рассматриваться как нарушение решения, принятого правительством Германии.

По поводу разговоров о том, что Эрдоган хочет выступить в консульстве Турции, а затем распространить видео своей речи, пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шеффер сказал, что их предупреждение в силе и на такой случай. «Не думаю, чтобы у нас были серьезные разногласия по поводу точек зрения с турками в диппредставительствах или же на таких суверенных территориях как консульство»,- сказал он.

Ранее пресс-секретарь посольства Турции Рефик Догукоглу сказал, что для проведения мероприятий на территории Генерального консульства им не требуется согласования с немецкими властями.

Президент Турции Эрдоган планирует 7-8-го июля принять участие в саммите G-20, который пройдет в Гамбурге. После этого он запланировал встречи с единомышленниками, однако представленные заявки были отвергнуты со стороны владельцев помещений, где эти встречи должны были проходить.

Ранее сообщалось, что в разных городах Германии отказались предоставить Эрдогану помещение для встречи с единомышленниками. Владельцы зала в комплексе Westfalenhallen в Дортмунде отказали под предлогом занятости помещения под другое мероприятие.

В комплексе König-Pilsner-Arena в Оберхаузене отказали под предлогом ремонта помещения.

МИД Германии сообщает, что они не получали от турецкой стороны каких-либо официальных заявлений.

Еще в двух городах Германии отказались предоставить Эрдогану помещения для встречи с единомышленниками. К Дортмунду и Оберхаузену присоединились Дюссельдорф и Кёльн.

Газета Kölner Stadt-Anzeiger пишет, что Lanxess Arena отказалась предоставить свой большой зал. Директор зала Штефан Лёхер подтвердил, что к нему с таким вопросом обращались. «В данный момент я не могу выделить места для Эрдогана»,- сказал он.

В ISS-Dome- Arena в Дюссельдорфе пресс-секретарь комплекса Юлия Кабалло сообщила, что они не смогли выделить помещения из-за ремонтных работ.

Представитель Союза турецких демократов – организации, действующей в Германии и находящейся в тесной связи с турецкими властями, Изет Байрак сообщил, что на данный момент вероятность выступления Эрдогана составляет 5%. По его словам, после отказа в комплексе Westfalenhallen в Дортмунде «по всей верроятности, тема закрыта».

Министр внутренних дел Германии Томас де Майзиер посчитал запрет на выступление Эрдогана перед турецкими гражданами, проживающими в стране, правильным. «Попытки повлиять извне на предвыборные процессы в стране абсолютно неприемлемы»,- сказал министр внутренних дел Германии Томас де Майзиер. По его словам, хотя и Турция является важным партнером для Германии, однако в последнее время германо-турецкие отношения переживают не лучшие времена.

Примечательно, что и накануне мероприятий к референдуму 16-го апреля в различных немецких городах запретили выступления турецких деятелей, что вызвало резкое недовольство Эрдогана, который сравнил действия Германии с решениями фашистского времени.