Предстоящие новости: 04.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 4-го июля, в отеле «Армения-Мариотт» состоится конференция международной рейтинговой организации «Fitch».

В НС Армении 4-5-го июля будет подведен итог годового отчета «О выполнении госбюджета-2016».

По решению председателя НС Армении А.Баблояна, согласно ст.100 Конституции и ст. 44 “Регламента НС”, по инициативе правительства созывается внеочередная сессия НС Армении – по повестке дня инициатора. В повестке – отпуск дополнительного объема воды из озера Севан.

В мэрии города Масис состоится мероприятие в рамках Дней энергоэффективности ЕС в Армении.

В Ереване состоится общественное мероприятие «Ради развития гражданского общества», организованное в рамках финансируемой ЕС программы “STRONG CSOs”.

Перед зданием НС Армении состоится акция протеста против отпуска дополнительного объема воды из озера Севан, организованная инициативой «S.O.S. Севан». В тот же день, в 9:00 состоится акция протеста у истока Раздана из озера Севан, по соседству с гостиницей «Арснакар».

В Национальной библиотеке Армении состоится мероприятие, посвященные Дню Национальной библиотеки Армении. В 15:00 состоится торжественная передача в дар Национальной библиотеке Армении личной библиотеки Генрика Севана.

В школе «Айб» состоится мероприятие, посвященное старту программы профессионального развития учителей Араратского бакалавриата.

В Центре «LOFT» состоится пресс-конференция, посвященная мероприятию «YEREVAN COLOR RUN 2017».

В Центре «LOFT» в Гюмри состоится форум с участием более 70 фермеров и представителей смежных отраслей.

В пресс-клубе «Пастарк» состоится пресс-конференция эксперта фонда «Нораванк» Ара Марджаняна.

Сегодня, 4-го июля, состоится пресс-конференция сотрудников фабрики «Континенттекс». Они обратятся также к премьер-министру Армении.

Сегодня, 4-го июля, состоится пресс-конференция экономиста Татула Манасеряна и члена гражданского Армянского экологического фронта Левона Галстяна.

В конференц-зале ИА «Арменпресс» состоится пресс-конференция, посвященная первому международному конкурсу-фестивалю «Армения».

Сегодня, 4-го июля, состоится пресс-конференция экс-депутата Азата Аршакяна и лидера ОНС Паруйра Айрикяна.

Сегодня, 4-го июля, состоится пресс-конференция, посвященная «Фестивалю экотуризма 2017», который пройдет в селе Артаван в Вайоц Дзоре.

В мэрии Гюмри состоится мероприятие в рамках Дней энергосбережения ЕС в Армении.

В библиотеке «Мирзоян» состоится мероприятие в рамках Дней энергосбережения ЕС в Армении.

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