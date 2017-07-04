Европейские индексы выросли - 03-07-17

МОСКВА, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.22% и составил 12475.31 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.47% и составил 5195.72 пункта, британский FTSE вырос на 0.88% и составил 7377.09 пункта, российский MICEX вырос на 1.23% и составил 1902.59 пункта, а RTSI вырос на 0.57% и составил 1008.34 пункта.