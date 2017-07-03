Президенту Боливии угрожают смертью в соцсетях

Президенту Боливии Эво Моралесу угрожают смертью в социальных сетях. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщила в понедельник министр связи страны Хисела Лопес.

"Сообщаю стране, что происходит в последние часы и дни, угрозы смерти нашему президенту, основному лидеру революции, защитнику боливийской демократии и одному из наиболее твердых международных лидеров в противостоянии империи (США), которые сейчас есть на планете", — приводит агентство ABI заявление Лопес.

Министр привела два примера подобных угроз, авторы которых скрываются под псевдонимами Saimon и Exorcismo Bebe.

Пока нет информации, собираются ли власти начинать расследование в отношении угроз в адрес главы государства.