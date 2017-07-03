Порядка 700 боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" сдались военным Нигерии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление нигерийской армии.

"Остальные находятся в процессе капитуляции, это четко указывает на то, что "Боко Харам" проиграли войну", — заявил начальник штаба армии Нигерии Тукур Буратай.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.