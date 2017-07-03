Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

Состоялась неформальная встречи глав РФ и КНР


Президент России Владимир Путин принял в Кремле Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Председатель КНР прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, основные переговоры запланированы на 4 июля.

В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов.

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