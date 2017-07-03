За минувшие 3 суток в Армении был зарегистрирован 1 случай разбойного нападения, который раскрыт

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 30 июня и 3 июля на территории республики был зарегистрирован 1 случай разбойного нападения, который раскрыт. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно раскрыто 27 из 29 зарегистрированных случаев причинения телесных повреждений, 19 случаев кражи, 5 случаев мошенничества, 3 случая незаконной вырубки деревьев, по 1 случаю угона ТС, уклонения от уплаты налогов и хулиганства, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи.За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 35 ДТП: 7 человек погибли, 45 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.