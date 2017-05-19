Предстоящие на 4 июля мероприятия
21:03, Июль 03, 2017
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Арташес Гегамян: Миссия исполнима
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Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 21:28 Состоялась неформальная встречи глав РФ и КНР
- 21:13 За минувшие 3 суток в Армении был зарегистрирован 1 случай разбойного нападения, который раскрыт
- 21:03 Предстоящие на 4 июля мероприятия
- 20:07 Арам МП3 и Иветта Мукучян представили кавер на песню «Хапама»
- 19:13 Армен Ашотян отметил важность полноценного становления многопартийной демократии
- 18:58 Председатель комитета Палаты депутатов Чехии Карел Шварценберг награжден Почетной медалью парламента Армении
- 18:36 Открытый в Ереване первый книжный домик носит имя Аветика Исаакяна
- 18:09 Российские пограничники обнаружили в Араксаване гражданина Анголы
- 18:05 Председатель Национального Собрания Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии
- 17:55 Раскрыты случаи предоставления взяток за отсрочки от обязательной военной службы на ложных основаниях
- 17:29 На турнире Али Алиева выступят пять армянских борцов вольного стиля
- 17:23 Президент НКР лично вручил дипломы выпускникам Армянского государственного педагогического университета
- 17:01 Президент Армении принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню сотрудника прокуратуры
- 16:51 С конца июля возможно будет делать пожертвования в Страховой фонд военнослужащих с помощью терминалов
- 16:46 Иран и международный консорциум заключили контракт на разработку месторождения Южный Парс
- 16:23 Во Франции задержали мужчину, планировавшего теракт против мигрантов
- 16:15 СМИ: глава МИД Катара передал эмиру Кувейта официальный ответ на ультиматум арабских стран
- 15:44 Министр культуры Армении видит необходимость в сокращениях в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Спендиаряна
- 15:42 У Путина на полях саммита G20 запланирована серия контактов
- 15:22 В Бельгии действует более 250 криминальных сообществ
- 15:09 Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в Баварии
- 15:06 В рамках XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос» будут показаны польские, немецкие и французские фильмы
- 15:06 29-го июля в Ереване пройдет общегородской субботник
- 14:56 Выделена проблема недостроенных строений и неначатых строительств в Ереване
- 14:48 МО Азербайджана призывает военнослужащих не обсуждать военные темы по средствам связи
- 14:44 Эрдоган заявил о намерении создать военный авианосец
- 14:38 Авиаучебный центр объявляет прием
- 14:35 Глава МИД Катара прибыл в Кувейт для передачи ответа на ультиматум
- 14:31 На юге Афганистана ликвидировали более 40 боевиков "Талибана"*
- 14:28 Оптимизация ереванских школ направлена на повышение качества образования: министр образования
- 14:00 СМИ: Меркель планирует провести с Трампом переговоры перед саммитом G20 в Гамбурге
- 13:53 Председатель НС Армении Ара Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в РА И.Волынкина
- 13:48 В Армении ожидаются высокие температурный фон – до 40 градусов выше нуля, и уровень пожарной опасности
- 13:35 В Одессе азербайджанцы и «афганцы» затеяли ссору, во время которой прозвучали выстрелы
- 13:31 CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
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