Арам МП3 и Иветта Мукучян представили кавер на песню «Хапама»

В интернете появилась кавер-версия народной песни «Хапама» в исполнении представителей Армении на конкурсе «Евровидение» Арама МП3 и Иветты Мукучян. Песня включена в проект певцов под названием «По полям».

Как сообщает Арменпресс, в рамках проекта Иветта и Арам представляют ряд армянских народных песен в новом звучании.

На днях были также представлены песни «Ал эгним» и «Камин зана».