Армен Ашотян отметил важность полноценного становления многопартийной демократии

Председатель комитета по внешним связям Армении Армен Ашотян 3 июля провел встречу с директором Южно-кавказского регионального офиса фонда «Конрада Аденауэра» Томасом Шрапелем и членом исполнительного органа политической партии Германии ХДС и экс-спикером парламента Тюрингии Дагмаром Шипански.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Ашотян отметил развитие межпарламентских связей с Германией, тесное партнерство в различных секторах и в этом контексте усилия и роль фонда «Конрада Аденауэра».

Армен Ашотян также подчеркнул возможности развития партийных отношений с европейскими государствами и отметил, что с точки зрения развития многопартийной культуры Армения в значительной степени подчеркивает европейский опыт.

Стороны коснулись научно-исследовательских разработок, а также перспектив экономического сотрудничества.

Ашотян подчеркнул, что Армения высоко ценит возможности привлечения иностранных частных компаний и подчеркнула, что Армения присоединилась к программе «Горизонт 20-20».

Стороны подробно обсудили достижения в сфере ИТ. Были представлены достижения ведущих ИТ-компаний Армении в зарубежных странах. В этом контексте Ашотян также подчеркнул потенциал и роль диаспоры.

Стороны также обсудили различные вопросы сотрудничества с Германией.