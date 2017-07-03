Председатель комитета Палаты депутатов Чехии Карел Шварценберг награжден Почетной медалью парламента Армении

Бывший первый вице-премьер и министр иностранных дел, председатель комитета по внешним связям палаты депутатов парламента Чешской Республики, основатель политической партии правого крыла TOP 09 Карел Шварценберг 3 июля посетил посольство Армении в Праге.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, посол Армении Тигран Сейранян поприветствовал Карела Шварценберга и отметил, что для него большая честь вновь принять его в посольстве после 2011 года, когда во время его пребывания на посту главы МИД г-н Шварценберг посетил открытие посольства с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Стороны обсудили усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и региональные проблемы. Чешский политик подчеркнул отсутствие какой-либо альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Посол высоко оценил исключительные усилия чешского законодателя по принятию законопроектов о признании и осуждении Геноцида армян в 2016 году. Посол Армении за вклад в углубление сотрудничества между двумя странами вручил Карелu Шварценберту Почетную медаль парламента Армении.