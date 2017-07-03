Открытый в Ереване первый книжный домик носит имя Аветика Исаакяна

Мэр Еревана Тарон Маргарян и министр культуры Армении Армен Амирян присутствовали на церемонии открытия первого ереванского книжного домика «Аветик Исаакян». Честь торжественного открытия книжного домика, находящегося на пересечении улиц Исаакяна и Теряна, была предоставлена мэру Тарону Маргаряну, министру культуры Армену Амиряну и автору книжного домика Арману Давтяну (Нур).

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, данная инициатива, реализованная совместными усилиями мэрии Еревана и министерства культуры Армении, будет иметь продолжительный характер, в рамках которой на остальных столичных улицах, носящих имена известных классических писателей, будут открыты подобные книжные домики. Стоит отметить, что эта уникальная и необходимая инициатива реализована за счет частных инвестиций. В ереванских книжных домиках будут продаваться только книги и билеты в музеи и театры.-0-/36/