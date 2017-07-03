Председатель Национального Собрания Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 3 июля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Эйджи Тагучи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя посла в НС, А.Баблоян подчеркнул: “В этом году исполняется 25-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За четверть века армяно-японские отношения отмечены устойчивым ростом, обогатились новыми сферами и новым содержанием”.

По словам спикера, развитие взаимовыгодного сотрудничества с Японией занимает во внешней политике Армении важное место, и в нашей стране отмечается особый интерес к истории и культуре Японии.

А.Баблоян выразил признательность правительству Японии за многолетнюю помощь и осуществление в Армении программ содействия.

Глава НС подчеркнул важность межпарламентских связей, особенно роль активного сотрудничества парламентских групп дружбы в повестке армяно-японских двусторонних отношений.

Председатель НС выразил готовность способствовать укреплению армяно-японских межпарламентских отношений.

А.Баблоян также выразил надежду, что Япония и впредь будет придерживаться своей взвешенной позиции в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта.

Эйджи Тагучи поздравил А.Баблояна с избранием председателем НС и пожелал плодотворной работы.

Посол высоко оценил существующий между Арменией и Японией уровень отношений и отметил, что со дня открытия посольство стремится к развитию и углублению связей между двумя странами. Г-н Тагучи обратился к реализуемым японским правительством программам помощи Армении, вопросам либерализации визового режима и поискам новых векторов торгово-экономического сотрудничества между двумя дружественными странами.

Посол Японии особо выделил конституционные реформы в Армении, переход к парламентской системе правления, заметив, что тем самым Армения становится на шаг ближе к Японии.

В завершение встречи собеседники отметили, что растущие в парке НС сакуры символизируют с годами углубляющуюся, вне зависимости от географической удаленности, дружбу армянского и японского народов.