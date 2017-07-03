Главным следственным управлением Следственного комитета Армении раскрыты случаи предоставления взяток за отсрочки от обязательной военной службы на ложных основаниях, предъявлены обвинения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в рамках расследования были обнаружены факты о том, что двое молодых людей возраста обязательной военной службы посредством взятки незаконно получили отсрочку на ложной основе состояния здоровья.

В рамках дела задержаны несколько человек. Ведутся следственные работы по выявлению всех членов группы.