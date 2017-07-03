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Раскрыты случаи предоставления взяток за отсрочки от обязательной военной службы на ложных основаниях


Главным следственным управлением Следственного комитета Армении раскрыты случаи предоставления взяток за отсрочки от обязательной военной службы на ложных основаниях, предъявлены обвинения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в рамках расследования были обнаружены факты о том, что двое молодых людей возраста обязательной военной службы посредством взятки незаконно получили отсрочку на ложной основе состояния здоровья. 

В рамках дела задержаны несколько человек. Ведутся следственные работы по выявлению всех членов группы.

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