На турнире Али Алиева выступят пять армянских борцов вольного стиля

Сборная Армении по вольной борьбе 8-9 июля в Махачкале примет участие в турнире Али Алиева. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, исполняющий обязанности главного тренера сборной Апетнак Кургинян привлек в команду 5 борцов. Это – Гарик Барсегян (57 кг), Нарек Сирунян (65 кг), Вальтер Маркарян (70 кг), Ваге Тамразян (86 кг) и Георгий Кетоев (97 кг).

"Эти борцы в текущем году провели меньше поединков на международных коврах. Это хорошая возможность перед чемпионатом мира увидеть их готовность и спортивную форму.

У Левана Берианидзе пока есть проблемы с весом, но до главного соревнования года он успеет восстановиться", - сказал Апетнак Кургинян.

Сейчас национальная команда тренируется в Цахкадзоре. 6 июля борцы вольного стиля отправятся в Махачкалу. Спустя неделю после соревнования сборная в полном составе проведет совместный учебно-тренировочный сбор со сборной России.