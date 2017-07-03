Президент НКР лично вручил дипломы выпускникам Армянского государственного педагогического университета
17:23, 3 Июль, 2017
В Армянском государственном педагогическом университете им. Хачатура Абовяна г. Еревана президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 3 июля вручил дипломы выпускникам, окончившим вуз с отличием, и выступил с речью.«Вы берете на себя ответственную миссию обучения и воспитания поколений и действенного участия в деле развития и усиления нашей страны, сфер образования, науки, культуры и других отраслей. Это фронт, где также создаются и куются будущее нации, ее обороноспособность и система жизнеспособности, крепкое триединство Армения-Арцах-Диаспора», - подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян выразил уверенность, что выпускники вуза будут высоко держать честь и репутацию Армянского государственного педагогического университета, чей вклад и роль в научно-образовательной системе армянского народа неоценимы.