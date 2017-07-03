Президент НКР лично вручил дипломы выпускникам Армянского государственного педагогического университета

В Армянском государственном педагогическом университете им. Хачатура Абовяна г. Еревана президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 3 июля вручил дипломы выпускникам, окончившим вуз с отличием, и выступил с речью.

», - подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян.Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян выразил уверенность, что выпускники вуза будут высоко держать честь и репутацию Армянского государственного педагогического университета, чей вклад и роль в научно-образовательной системе армянского народа неоценимы.