Президент Армении принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню сотрудника прокуратуры

Президент Армении Серж Саргсян 3 июля принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню сотрудника прокуратуры.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил прокуроров и всех работников прокуратуры с профессиональным праздником, а также наградил группу людей высокими государственными наградами и высшими званиями.

В своем выступлении президент коснулся роли прокуратуры в качестве одного из столпов правоохранительной системы Республики в условиях новой системы управления и нового сотрудничества с государственными органами, ее достижений, предстоящих планов, а также обратил внимание участников на отдельные проблемные вопросы, непосредственно связанные с функциями прокуратуры.

Полный текст выступления президента Армении будет представлен позднее.