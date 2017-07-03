С конца июля возможно будет делать пожертвования в Страховой фонд военнослужащих с помощью терминалов

Страховой фонд военнослужащих разрешает делать пожертвования также через терминальные платежи. Как передает Арменпресс, об этом 3 июля на заседании Попечительского совета Фонда сказал начальник юридического департамента Центрального банка Армении, директор фонда Варужан Аветикян.

По его словам, в ходе переговоров с компаниями системы приема платежей их представители предложили установить программное обеспечение на терминалах, чтобы люди могли делать пожертвования от 100 до 99 тысяч драмов.

«Уже есть предварительные соглашения, разработка программного обеспечения находится в процессе. В случае одобрения концепции сбора пожертвований мы завершим и обобщим работы и сможем использовать этот инструмент уже к концу июля», - сказал Аветикян.

Министр обороны Армении, председатель Совета Фонда Виген Саркисян сказал, что инициатива набирает доверие. «До сих пор существует почти 100%-ное доверие к установленным системам. Я думаю, что все предложения могут быть приняты, если есть соответствующие механизмы контроля», - добавил он.