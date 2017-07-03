У Путина на полях саммита G20 запланирована серия контактов

У президента России Владимира Путина на полях саммита G20 в Гамбурге запланирована целая серия двусторонних контактов.

"У президента (РФ Путина) запланирована целая серия двусторонних контактов", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, определились ли Москва и Вашингтон со временем и темой встречи Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита. Он заметил, что об этом будет сообщено, когда будет полностью сформирована программа пребывания российского лидера в Гамбурге, где глава государства будет находиться 7-8 июля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал ТАСС, что у Путина в Гамбурге состоятся встречи с президентами Франции и Южной Кореи - Эмманюэлем Макроном и Мун Чжэ Ином, а также премьером Японии Синдзо Абэ.



