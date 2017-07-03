Министр культуры Армении видит необходимость в сокращениях в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Спендиаряна

Министр культуры Армении Армен Амирян видит необходимость в сокращениях в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Спендиаряна. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами. Что касается слухов о массовых увольнениях Театре, то, как отметил министр, на сегодня в нем числится 600 сотрудников.



"Это раздутый штат, однако пока уведомления об увольнениях направлены только 10 лицам", - сказал Амирян.



При этом на вопрос о том, сколько всего человек будет сокращено, министр отметил, что данным вопросом занимается временно исполняющий обязанности директора Константин Орбелян.

Балет Арама Хачатуряна "Гаянэ" должен был состояться 8-го июня в Национальном академическом театре оперы и балета имени А. Спендиаряна, но был отменен по причине отказа оркестра выйти на сцену. Вину за произошедшее взял на себя заместитель директора по общим вопросам Нарек Антонян, который подал заявление об увольнении."Виновные, то есть те, кто организовал преднамеренный провал представления, были наказаны, и театр продолжает свою работу", - сказал Амирян.При этом он отметил, что 25-26 человек, которые не пришли на репетиции и само представление, получили строгий выговор. Министр подчеркнул, что все действия в их отношении были законными.